Путин 5 декабря поучаствует в церемонии вручения премии "Мы вместе"
Кроме того, завтра же президент РФ пообщается с главой Международной федерации обществ Красного Креста по видеосвязи.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"5 декабря 2021 года, в Международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе", — говорится в релизе.
Уточняется, что российский лидер не только обратится в режиме видеосвязи с приветствием к участникам и гостям церемонии, но и объявит имя победителя в номинации "Волонтёр года". Кроме того, в этот же день состоится встреча Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин в ходе третьего этапа XX съезда "Единой России" назвал программу партии просчитанной с точки зрения реализации. Российский лидер подчеркнул, что ЕР предложила гражданам конструктивную, созидательную и объединяющую повестку.
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