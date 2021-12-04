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Путин 5 декабря поучаствует в церемонии вручения премии "Мы вместе"

Кроме того, завтра же президент РФ пообщается с главой Международной федерации обществ Красного Креста по видеосвязи.

4 декабря, 12:38
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67040/photos/66904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"5 декабря 2021 года, в Международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе", — говорится в релизе.

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Уточняется, что российский лидер не только обратится в режиме видеосвязи с приветствием к участникам и гостям церемонии, но и объявит имя победителя в номинации "Волонтёр года". Кроме того, в этот же день состоится встреча Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин в ходе третьего этапа XX съезда "Единой России" назвал программу партии просчитанной с точки зрения реализации. Российский лидер подчеркнул, что ЕР предложила гражданам конструктивную, созидательную и объединяющую повестку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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