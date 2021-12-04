Путин 5 декабря поучаствует в церемонии вручения премии "Мы вместе"

Уточняется, что российский лидер не только обратится в режиме видеосвязи с приветствием к участникам и гостям церемонии, но и объявит имя победителя в номинации "Волонтёр года". Кроме того, в этот же день состоится встреча Путина с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.