Медведев рассказал Лайфу, как отметит переизбрание на пост председателя ЕР
Фотографируясь с соратниками, политик выразил надежду, что в скором времени можно будет делать снимки без масок.
Скриншот © LIFE
Медведев рассказал Лайфу, как отметит переизбрание на пост председателя ЕР. Видео © LIFE
Дмитрий Медведев рассказал Лайфу, что отметит переизбрание на пост председателя "Единой России" дома, с семьёй.
"Чаю попью с семьёй", — сказал политик, отвечая на вопрос Лайфа.
Делая фото с соратниками, Медведев также выразил надежду, что в скором времени фотографироваться уже можно будет без масок.
Напомним, съезд партии переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя "Единой России" сегодня, 4 декабря. Согласно уставу политсилы, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.
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