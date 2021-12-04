Медведев рассказал Лайфу, как отметит переизбрание на пост председателя ЕР. Видео © LIFE

Дмитрий Медведев рассказал Лайфу, что отметит переизбрание на пост председателя "Единой России" дома, с семьёй.

"Чаю попью с семьёй", — сказал политик, отвечая на вопрос Лайфа.

Делая фото с соратниками, Медведев также выразил надежду, что в скором времени фотографироваться уже можно будет без масок.