НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведев рассказал Лайфу, как отметит переизбрание на пост председателя ЕР

Фотографируясь с соратниками, политик выразил надежду, что в скором времени можно будет делать снимки без масок.

4 декабря, 12:41

Скриншот © LIFE

Медведев рассказал Лайфу, как отметит переизбрание на пост председателя ЕР. Видео © LIFE

Дмитрий Медведев рассказал Лайфу, что отметит переизбрание на пост председателя "Единой России" дома, с семьёй.

"Чаю попью с семьёй", — сказал политик, отвечая на вопрос Лайфа.

На съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике

На съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике

Делая фото с соратниками, Медведев также выразил надежду, что в скором времени фотографироваться уже можно будет без масок.

Напомним, съезд партии переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя "Единой России" сегодня, 4 декабря. Согласно уставу политсилы, срок полномочий на этой должности составляет пять лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1