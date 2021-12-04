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Регион
Опубликовано 4 декабря 2021, 13:41

Российская биатлонистка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU

Биатлонистка Анастасия Шевченко. Фото © IBU

Биатлонистка Анастасия Шевченко. Фото © IBU

В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии ранее победил россиянин Антон Бабиков.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла серебряную медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, опередившая Шевченко на 10,6 секунды. Третье место заняла француженка Паула Ботет.

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Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл россиянин Антон Бабиков. Победа стала для него второй на этапе Кубка IBU в Шушене. Накануне наш биатлонист показал лучший результат в спринте.

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Роман Фейгин
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