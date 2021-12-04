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Российская биатлонистка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU

Ранее в аналогичной дисциплине на соревнованиях в Норвегии первенствовал россиянин Антон Бабиков.

4 декабря, 13:41
<p>Биатлонистка Анастасия Шевченко. Фото © IBU</p>

Биатлонистка Анастасия Шевченко. Фото © IBU

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла серебряную медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, опередившая Шевченко на 10,6 секунды. Третье место заняла француженка Паула Ботет.

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Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл россиянин Антон Бабиков. Победа стала для него второй на этапе Кубка IBU в Шушене. Накануне наш биатлонист показал лучший результат в спринте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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