Российская биатлонистка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU
Биатлонистка Анастасия Шевченко. Фото © IBU
В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии ранее победил россиянин Антон Бабиков.
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла серебряную медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.
Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, опередившая Шевченко на 10,6 секунды. Третье место заняла француженка Паула Ботет.
Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл россиянин Антон Бабиков. Победа стала для него второй на этапе Кубка IBU в Шушене. Накануне наш биатлонист показал лучший результат в спринте.