Российская биатлонистка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU

В аналогичной дисциплине на турнире в Норвегии ранее победил россиянин Антон Бабиков.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла серебряную медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Биатлонистка Нигматуллина отыграла 12 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Биатлонистка Нигматуллина отыграла 12 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира

Ранее в аналогичной дисциплине у мужчин золото выиграл россиянин Антон Бабиков. Победа стала для него второй на этапе Кубка IBU в Шушене. Накануне наш биатлонист показал лучший результат в спринте.