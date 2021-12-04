BadComedian счёл странной реакцию Ридли Скотта, обматерившего кинокритика Долина

Видеоблогер и обозреватель кино Евгений Баженов, известный как BadComedian, назвал странной реакцию режиссёра Ридли Скотта, который во время интервью обматерил российского кинокритика Антона Долина.

"Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта", — сказал блогер в беседе с "Рен-ТВ".

При этом Баженов отметил, что Ридли Скотту уже много лет и он известен своим характером. BadComedian предположил, что режиссёр мог услышать что-то не то, что и вызвало подобную реакцию. А также уточнил, что не совсем понимает контекст, поскольку не смотрел фильм "Последняя дуэль", о котором шла речь в интервью. Баженов полагает, что Скотта могла оскорбить оценка других его работ, ведь Долин указал, что они менее реалистичны, чем новинка.

"С другой стороны, он мог это воспринять, что остальные фильмы не такие реалистичные. Но такая реакция — это странно", — сказал блогер.

Напомним, Ридли Скотт крайне нецензурно ответил главному редактору журнала "Искусство кино" Антону Долину на критику фильма "Последняя дуэль". Режиссёру не понравилось сравнение реалистичности его фильмов, и он отправил киноэксперта куда подальше, однако в субтитрах к видео фразу значительно смягчили.