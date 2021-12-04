Греф заявил об инвестиционной привлекательности РФ в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск – прибыль. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на российском форуме в ходе выставки Экспо-2020 в Дубае.

"России предстоит очень серьёзная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Мне кажется, что в соотношении риск – прибыль в ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире", — приводит РИА "Новости" слова Грефа.

Глава Сбербанка добавил, что разумные финансовая политика и инвестиционный климат добавляют привлекательности России для иностранных инвесторов. А также выразил уверенность, что в ближайшие годы власти не отступят от поддержки макроэкономической стабильности.