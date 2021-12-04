Греф заявил об инвестиционной привлекательности РФ в ближайшие десятилетия
Глава Сбербанка уверен, что власти страны не отступят от поддержки макроэкономической стабильности, которая так необходима для любых вложений.
Герман Греф. Фото © Kremlin.ru
В ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск – прибыль. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на российском форуме в ходе выставки Экспо-2020 в Дубае.
"России предстоит очень серьёзная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Мне кажется, что в соотношении риск – прибыль в ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире", — приводит РИА "Новости" слова Грефа.
Глава Сбербанка добавил, что разумные финансовая политика и инвестиционный климат добавляют привлекательности России для иностранных инвесторов. А также выразил уверенность, что в ближайшие годы власти не отступят от поддержки макроэкономической стабильности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России может обогнать темпы развития мировой. Результаты достижений последних 10–15 лет указывают, что страна и дальше будет развиваться в нужном ритме, указал глава государства.
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