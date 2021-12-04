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Больше не Made in Turkey: Эрдоган сменил экспортный бренд Турции

Продукцию будут поставлять под единым брендом Made in Türkiye.

4 декабря, 13:38

Фото © Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении названия экспортного бренда турецкой продукции, теперь она будет выпускаться под наименованием Türkiye. Соответствующий документ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Продукцию из Турции будут поставлять на экспорт под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey.

В документе уточняется, что именно это название "наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа". Решение является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, и призвано повысить её узнаваемость за рубежом. Также новое название должно подтвердить добросовестность турецких экспортёров.

Термин Türkiye также будет применяться в переписке с иностранными государствами и организациями вместо слов Turkey, Turkei и Turquie.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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