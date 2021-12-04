В МИД РФ призвали Запад урегулировать миграционный кризис в сотрудничестве с Минском

Россия призывает западные страны начать урегулирование миграционного кризиса в сотрудничестве с белорусскими властями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с очередными санкциями Запада в отношении республики.

"История предыдущих миграционных кризисов показывает, что их решения можно достичь только путём тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов. Призываем государства Запада отказаться от двойных стандартов и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", — отмечается в сообщении.