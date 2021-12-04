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В МИД РФ призвали Запад урегулировать миграционный кризис в сотрудничестве с Минском

Как отметила представитель ведомства Захарова, история показывала, что решить подобные вопросы можно только тесным взаимодействием стран исхода, транзита и назначения беженцев.

4 декабря, 13:33

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия призывает западные страны начать урегулирование миграционного кризиса в сотрудничестве с белорусскими властями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с очередными санкциями Запада в отношении республики.

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"История предыдущих миграционных кризисов показывает, что их решения можно достичь только путём тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов. Призываем государства Запада отказаться от двойных стандартов и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", — отмечается в сообщении.

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Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.

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МИД: РФ осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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