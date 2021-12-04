МИД: РФ осуждает новые санкции Запада против Белоруссии
Эти ограничительные меры негуманны по отношению к простым белорусским жителям, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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Москва решительно осуждает новые санкции западных стран, в частности США, государств Евросоюза, Канады и Великобритании против Белоруссии. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится о нелегитимности данных ограничительных мер.
"Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", — сказано в релизе.
Напомним, что новые санкции против Белоруссии утверждены Евросоюзом из-за миграционного кризиса. С учётом этих рестрикций под ограничения подпали 183 человека и 26 организаций. Они ограничены в ведении финансовых операций со странами ЕС, а для отдельных лиц запрещён въезд в Европу. Санкции против Минска также ввели США, в их чёрный список попал сын Лукашенко. Президент Белоруссии потребовал работать над антисанкционными мерами без волокиты, по-военному.
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