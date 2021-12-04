МИД: РФ осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

Москва решительно осуждает новые санкции западных стран, в частности США, государств Евросоюза, Канады и Великобритании против Белоруссии. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится о нелегитимности данных ограничительных мер.

"Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", — сказано в релизе.