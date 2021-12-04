Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Несмотря на внештатную ситуацию, пилоты успешно приземлили лайнер в Иркутске. По словам одного из пассажиров, в салоне люди почувствовали что-то неладное ещё в самом начале полёта.
Скриншот © Telegram/SHOT
Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7. Видео © Telegram/SHOT
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео момента аварийной посадки самолёта российской авиакомпании S7, летевшего рейсом Магадан — Новосибирск. На кадрах, снятых пассажирами, видно, как обледенелое воздушное судно приближается к земле и в итоге приземляется на взлётно-посадочную полосу. Всё это происходит под гробовое молчание пассажиров, которые ощущали невероятное напряжение в тот момент.
Несмотря на аварийную ситуацию, пилоты смогли посадить самолёт в аэропорту Иркутска. Благодаря их слаженным действиям никто из пассажиров не пострадал — отделались лишь шоком.
Пассажиры обледеневшего самолёта рассказали о полёте. Видео © LIFE
В свою очередь, один из пассажиров — Андрей Никитин — в беседе с Лайфом признался, что в салоне люди почувствовали что-то неладное с самого начала полёта. По словам мужчины, на протяжении полутора часов лайнер то проваливался вниз, то поднимался, а также его постоянно кренило из стороны в сторону.
"Мы всеми фибрами души чувствовали напряжение, которое было в салоне. Все прекрасно понимали, что в любой момент может случиться трагедия", — отметил Андрей.
Успешную посадку самолёта считает подарком судьбы, пожалуй, каждый пассажир рейса. Как подчеркнула Екатерина Маринкина, действия экипажа были очень правильными и быстрыми. Женщина добавила, что 2 декабря теперь определённо считает вторым днём рождения.
Об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.
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