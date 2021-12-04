Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7 попал на видео

Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7. Видео © Telegram/SHOT

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео момента аварийной посадки самолёта российской авиакомпании S7, летевшего рейсом Магадан — Новосибирск. На кадрах, снятых пассажирами, видно, как обледенелое воздушное судно приближается к земле и в итоге приземляется на взлётно-посадочную полосу. Всё это происходит под гробовое молчание пассажиров, которые ощущали невероятное напряжение в тот момент.

Несмотря на аварийную ситуацию, пилоты смогли посадить самолёт в аэропорту Иркутска. Благодаря их слаженным действиям никто из пассажиров не пострадал — отделались лишь шоком.

Пассажиры обледеневшего самолёта рассказали о полёте. Видео © LIFE

В свою очередь, один из пассажиров — Андрей Никитин — в беседе с Лайфом признался, что в салоне люди почувствовали что-то неладное с самого начала полёта. По словам мужчины, на протяжении полутора часов лайнер то проваливался вниз, то поднимался, а также его постоянно кренило из стороны в сторону.

"Мы всеми фибрами души чувствовали напряжение, которое было в салоне. Все прекрасно понимали, что в любой момент может случиться трагедия", — отметил Андрей.

Успешную посадку самолёта считает подарком судьбы, пожалуй, каждый пассажир рейса. Как подчеркнула Екатерина Маринкина, действия экипажа были очень правильными и быстрыми. Женщина добавила, что 2 декабря теперь определённо считает вторым днём рождения.