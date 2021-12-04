Глава офиса Зеленского сообщил о наличии сил, заинтересованных в дестабилизации Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о существовании неких внешних и внутренних сил, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. Об этом он рассказал на встрече с послами стран "Большой семёрки" и Евросоюза, сообщается на сайте офиса Владимира Зеленского.

"Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы", — говорится в релизе.

Кроме того, указывается, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и деятельность Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, напряжённость вокруг государственной границы Незалежной. Отдельно затронули вопрос принятия закона о деолигархизации.

"Этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель — исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", — подчеркнул Ермак.

На переговорах стороны затронули вопрос о принятии закона о реформе Службы безопасности Украины и о проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вспомнили и о судебной реформе.