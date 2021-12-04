Гинцбург призвал ускорить процесс введения системы QR-кодов на федеральном уровне
Академик считает, что нужно как можно быстрее разграничивать возможности общения привитых и непривитых. Вместе с тем он напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ выступил за немедленное внедрение системы QR-кодов на федеральном уровне.
"Необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жёстко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных", — сказал академик.
Вместе с тем Гинцбург отметил необходимость соблюдения мер безопасности. По его словам, ношение масок предотвращает передачу вируса от того же привитого, который может не знать, что является носителем, людям, которые пока не вакцинировались.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности выдачи QR-кодов людям с антителами. Специалисты Минздрава и исследовательских институтов Роспотребнадзора ищут решение, как определить, что человек на самом деле защищён от вируса, уточнила она.
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