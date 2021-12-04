Гинцбург призвал ускорить процесс введения системы QR-кодов на федеральном уровне

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НТВ выступил за немедленное внедрение системы QR-кодов на федеральном уровне.

"Необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жёстко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных", — сказал академик.

Вместе с тем Гинцбург отметил необходимость соблюдения мер безопасности. По его словам, ношение масок предотвращает передачу вируса от того же привитого, который может не знать, что является носителем, людям, которые пока не вакцинировались.