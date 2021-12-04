Врио губернатора Владимирской области Авдеев: Все проекты ЕР доходят до конкретных людей

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что все проекты и инициативы "Единой России" доходят до регионов и конкретных людей. Об этом он рассказал по случаю XX съезда партии 4 декабря в Москве.

"Подводя промежуточные итоги, впереди, конечно, большая работа, — можно сказать, что все госпрограммы, все идеи, которые обсуждались внутри партии, все национальные проекты достигают каждого конкретного человека. Они доходят до сёл и городов в виде социальных объектов, дорог, поддержки проектов", — уточнил врио главы региона.

Авдеев отметил, что, если на местах нет денег на реализацию программ благоустройства и развития социальной сферы, помощь приходит из федерального центра, поэтому они стали доступнее для муниципалитетов.

"Речь идёт, например, о реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, других соцобъектов. Работа "Единой России" видна по всей стране", — добавил он.

Как напомнил Авдеев, партии предстоит большая работа по реализации народной программы, с которой она шла на выборы в 2021 году.

"Речь идёт о программах газификации, строительстве и ремонте школ, спортивных комплексов, развитии дорожной инфраструктуры. Можно, конечно, подводить итоги — но впереди большая работа", — объяснил бывший депутат Госдумы.

Также Авдеев прокомментировал своё назначение на должность врио секретаря Владимирского регионального отделения "Единой России", состоявшееся накануне.

"Это большая ответственность, и люди должны оценить эту работу. Сочетание ответственности на должностях руководителя региона и партийной организации должно позволить не только сформировать запрос в виде народной программы, но и реализовать: довести всё это до того, чтобы каждый человек, который подавал свои предложения, увидел результат", — подытожил он.