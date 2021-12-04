Спасатели подняли на поверхность тела ещё двух шахтёров, погибших на "Листвяжной"

В ходе поисковых работ на шахте "Листвяжная", где в конце ноября произошёл взрыв, горноспасатели МЧС России подняли на поверхность тела ещё двух шахтёров. Об этом сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты ещё два погибших шахтёра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийный участок подготовительного забоя проветривают для проведения дальнейших поисков. Специалисты оборудуют технологическую скважину № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона.