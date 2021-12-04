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Спасатели подняли на поверхность тела ещё двух шахтёров, погибших на "Листвяжной"

К настоящему моменту в шахте остаются тела 13 человек. Аварийный участок проветривают, трубопровод для откачки воды восстанавливают.

4 декабря, 12:53

Скриншот © МЧС России

В ходе поисковых работ на шахте "Листвяжная", где в конце ноября произошёл взрыв, горноспасатели МЧС России подняли на поверхность тела ещё двух шахтёров. Об этом сообщает пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты ещё два погибших шахтёра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийный участок подготовительного забоя проветривают для проведения дальнейших поисков. Специалисты оборудуют технологическую скважину № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона.

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Глава Самарской области Азаров рассказал о проверках на шахтах после ЧП на "Листвяжной"

Ранее Лайф писал, что трое пострадавших при ЧП на "Листвяжной" остаются в больницах. 13 человек выписаны из медучреждений, ещё 96 находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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