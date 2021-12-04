НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские спутники засняли солнечное затмение

Как отметили в "Роскосмосе", Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты.

4 декабря, 13:12

Скриншот © Telegram / "Роскосмос"

Российские спутники засняли солнечное затмение. Видео © Telegram / "Роскосмос"

Российские космические спутники засняли солнечное затмение. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале.

"Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. <...> Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли!" — заявили в госкорпорации.

Российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца

Российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца

Там отметили, что часть затмения зафиксировал и третий спутник серии "Электро-Л". Уточняется, что частные фазы при благоприятных погодных условиях можно было наблюдать в Антарктиде, на некоторых территориях южной части Африки, в южной части Южной Америки, а также в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Ранее астролог Сергей Безбородный предсказал, что сулит закрытие коридора затмений 2021 года. Он отметил, что данное космическое явление в большей степени скажется на судьбах простых людей и повлияет на ситуацию вокруг омикрон-штамма.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1