Российские спутники засняли солнечное затмение. Видео © Telegram / "Роскосмос"

Российские космические спутники засняли солнечное затмение. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале.

"Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. <...> Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли!" — заявили в госкорпорации.

Там отметили, что часть затмения зафиксировал и третий спутник серии "Электро-Л". Уточняется, что частные фазы при благоприятных погодных условиях можно было наблюдать в Антарктиде, на некоторых территориях южной части Африки, в южной части Южной Америки, а также в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.