Российские спутники засняли солнечное затмение
Как отметили в "Роскосмосе", Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты.
Скриншот © Telegram / "Роскосмос"
Российские спутники засняли солнечное затмение. Видео © Telegram / "Роскосмос"
Российские космические спутники засняли солнечное затмение. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в телеграм-канале.
"Несколько часов назад состоялось солнечное затмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты. <...> Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли!" — заявили в госкорпорации.
Там отметили, что часть затмения зафиксировал и третий спутник серии "Электро-Л". Уточняется, что частные фазы при благоприятных погодных условиях можно было наблюдать в Антарктиде, на некоторых территориях южной части Африки, в южной части Южной Америки, а также в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Ранее астролог Сергей Безбородный предсказал, что сулит закрытие коридора затмений 2021 года. Он отметил, что данное космическое явление в большей степени скажется на судьбах простых людей и повлияет на ситуацию вокруг омикрон-штамма.
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