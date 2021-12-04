Захарова назвала примером вмешательства в дела Белоруссии новые санкции Запада
Представитель МИД РФ указала на негуманность данных ограничительных мер, имеющих ярко выраженную политическую окраску.
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Новые санкции Запада против Минска являются негуманными и представляют собой пример вмешательства во внутренние дела государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Введённые против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой ещё один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики", — сообщила дипломат.
Захарова добавила, что Запад явно добивается обрушения белорусской экономики и снижения уровня жизни в стране, пытаясь таким образом создать предпосылки для очередной "цветной революции".
Ранее премьер Белоруссии анонсировал ответные санкции против Запада. Это уже будут не так называемые асимметричные, или формальные, меры, а экономические, уточнил Роман Головченко.
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