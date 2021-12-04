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Захарова назвала примером вмешательства в дела Белоруссии новые санкции Запада

Представитель МИД РФ указала на негуманность данных ограничительных мер, имеющих ярко выраженную политическую окраску.

4 декабря, 13:31
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Telegram / Мария Захарова

Новые санкции Запада против Минска являются негуманными и представляют собой пример вмешательства во внутренние дела государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Введённые против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой ещё один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики", — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что Запад явно добивается обрушения белорусской экономики и снижения уровня жизни в стране, пытаясь таким образом создать предпосылки для очередной "цветной революции".

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Ранее премьер Белоруссии анонсировал ответные санкции против Запада. Это уже будут не так называемые асимметричные, или формальные, меры, а экономические, уточнил Роман Головченко.

МИД: РФ осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

МИД: РФ осуждает новые санкции Запада против Белоруссии

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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