Захарова назвала примером вмешательства в дела Белоруссии новые санкции Запада

Новые санкции Запада против Минска являются негуманными и представляют собой пример вмешательства во внутренние дела государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Введённые против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой ещё один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики", — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что Запад явно добивается обрушения белорусской экономики и снижения уровня жизни в стране, пытаясь таким образом создать предпосылки для очередной "цветной революции".