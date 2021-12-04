Вирусолог Альтштейн счёл новый омикрон-штамм полезным
По мнению врача, особенность мутации в том, что, несмотря на высокую заразность, она может оказаться легче предыдущих штаммов. Это поможет людям выработать иммунитет к ковиду.
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Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм является наиболее мутирующим по сравнению с другими существующими вариантами CoViD-19, однако может оказаться полезен из-за его небольшой летальности.
"Данных о том, что "омикрон" вызывает тяжёлые заболевания, пока нет. Но это пока не окончательно. Известны только несколько случаев, когда разом заражались десятки людей. То есть он обладает довольно высокой заразностью. Возможно, он окажется значительно легче "дельты". Он будет заражать людей, мы будем иметь лёгкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен", — сообщил он в беседе с Ura.ru и уточнил, что пока не известно, будет ли новая мутация иммунизировать против других вариантов.
Его коллега Сергей Нетёсов добавил, что большая патогенность варианта "омикрон" ещё не доказана, так как на данный момент выявлено всего около 100 больных. Чем южноафриканский штамм отличается от "дельты", станет понятно позднее.
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Ранее вирусолог Альтштейн увидел в штамме "омикрон" шанс на окончание пандемии ковида. Специалист уточнил, что причиной этого может быть нестабильный геном нового варианта инфекции.
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