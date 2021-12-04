Вирусолог Альтштейн счёл новый омикрон-штамм полезным

"Данных о том, что "омикрон" вызывает тяжёлые заболевания, пока нет. Но это пока не окончательно. Известны только несколько случаев, когда разом заражались десятки людей. То есть он обладает довольно высокой заразностью. Возможно, он окажется значительно легче "дельты". Он будет заражать людей, мы будем иметь лёгкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен", — сообщил он в беседе с Ura.ru и уточнил, что пока не известно, будет ли новая мутация иммунизировать против других вариантов.