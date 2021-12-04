Сиделка раскрыла подробности смерти Нины Ургант

Сиделка Нины Ургант, которая первой узнала о смерти актрисы, рассказала, что поднялась в квартиру звезды "Белорусского вокзала" и обнаружила её в спальне. Как сообщил источник издания kp.ru, шокированная женщина сразу же вызвала полицию.

"Нина Ургант находилась в кровати в последней, четвёртой комнате квартиры. По словам её помощницы, у неё была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района", — прокомментировал собеседник.