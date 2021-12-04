Сиделка раскрыла подробности смерти Нины Ургант
Помощница Андрея Урганта напомнила, что у народной артистки РСФСР была болезнь Паркинсона.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сиделка Нины Ургант, которая первой узнала о смерти актрисы, рассказала, что поднялась в квартиру звезды "Белорусского вокзала" и обнаружила её в спальне. Как сообщил источник издания kp.ru, шокированная женщина сразу же вызвала полицию.
"Нина Ургант находилась в кровати в последней, четвёртой комнате квартиры. По словам её помощницы, у неё была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района", — прокомментировал собеседник.
Ранее Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант. Телеведущий вспомнил, как в детстве проводил время с актрисой, называвшей его Ванятой.
Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова. Подробнее о биографии Нины Ургант читайте на сайте uznayvse.ru.
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