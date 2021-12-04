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"Была в бешенстве": Лыжница Йохауг обвинила Сорину в неспортивном поведении во время гонки Кубка мира

По словам норвежки, российская спортсменка постоянно цепляла её за палки.

4 декабря, 14:17
<p>Татьяна Сорина. Фото © ТАСС / Marius Simensen / Bildbyran via ZUMA Press</p>

Татьяна Сорина. Фото © ТАСС / Marius Simensen / Bildbyran via ZUMA Press

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг возмутилась поведением россиянки Татьяны Сориной в ходе гонки на десять километров свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Об этом сообщает Nettavisen.

В итоговом протоколе Йохауг заняла второе место, уступив всего 0,3 секунды победительнице гонки шведке Фриде Карлссон. Часть дистанции норвежка прошла рядом с Сориной, которая в итоге стала восьмой.

"Сорина постоянно попадала мне по палкам, цепляла их. Из-за этого я была в бешенстве, приходилось сбавлять темп. Сидеть у кого-то за спиной вполне нормально, но зачем всё время пытаться зацепить соперника?" заявила Йохауг.

Лыжница Карлссон выиграла "разделку" на этапе Кубка мира, Сорина стала восьмой

Лыжница Карлссон выиграла "разделку" на этапе Кубка мира, Сорина стала восьмой

Позднее Сорина извинилась перед норвежкой за создание помех во время гонки. Йохауг простила россиянку, выразив уверенность, что та действовала ненамеренно.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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