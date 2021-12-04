14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг возмутилась поведением россиянки Татьяны Сориной в ходе гонки на десять километров свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Об этом сообщает Nettavisen.

В итоговом протоколе Йохауг заняла второе место, уступив всего 0,3 секунды победительнице гонки шведке Фриде Карлссон. Часть дистанции норвежка прошла рядом с Сориной, которая в итоге стала восьмой.

"Сорина постоянно попадала мне по палкам, цепляла их. Из-за этого я была в бешенстве, приходилось сбавлять темп. Сидеть у кого-то за спиной вполне нормально, но зачем всё время пытаться зацепить соперника?" — заявила Йохауг.