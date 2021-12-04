Назарбаев объяснил, почему в 2014 году Казахстан не признал Крым российским
Политик также напомнил, что тогда республика не поддержала и украинскую сторону.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика в 2014 году не признала Крым российским. Об этом политик рассказал в фильме "Казах. История золотого человека", который основан на его интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.
"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — пояснил Назарбаев и напомнил, что тогда Казахстан не поддержал и украинскую сторону.
"Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился, и переживаю за то, что происходит", — уточнил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским, и рассказал о своих планах посетить полуостров. Соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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