Назарбаев объяснил, почему в 2014 году Казахстан не признал Крым российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика в 2014 году не признала Крым российским. Об этом политик рассказал в фильме "Казах. История золотого человека", который основан на его интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — пояснил Назарбаев и напомнил, что тогда Казахстан не поддержал и украинскую сторону.

"Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился, и переживаю за то, что происходит", — уточнил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским, и рассказал о своих планах посетить полуостров. Соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным.