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Назарбаев объяснил, почему в 2014 году Казахстан не признал Крым российским

Политик также напомнил, что тогда республика не поддержала и украинскую сторону.

4 декабря, 14:12
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему республика в 2014 году не признала Крым российским. Об этом политик рассказал в фильме "Казах. История золотого человека", который основан на его интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

"Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Южную Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — пояснил Назарбаев и напомнил, что тогда Казахстан не поддержал и украинскую сторону.

"Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился, и переживаю за то, что происходит", — уточнил он.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским, и рассказал о своих планах посетить полуостров. Соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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