Медведев: Народная программа ЕР определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет
По словам лидера "Единой России", главной целью партии является выполнение обязательств, которые заложены в документе.
Фото © Facebook / Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа партии определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕР в официальном телеграм-канале партии.
По словам лидера "Единой России", главной целью партии является выполнение обязательств, заложенных в документе, и работа партийных отделений, фракций в заксобраниях и Госдуме должна быть направлена именно на это.
"В рамках генсовета созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям нашего документа. Это позволит вести постоянный мониторинг исполнения народной программы и оперативно разрабатывать меры, направленные на её исполнение", — отметил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что единороссы работают с полной отдачей на благо людей. Председатель партии отметил, что члены политсилы не сдают позиций даже в условиях кризиса и делают всё, "чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее".
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