Медведев: Народная программа ЕР определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа партии определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕР в официальном телеграм-канале партии.

По словам лидера "Единой России", главной целью партии является выполнение обязательств, заложенных в документе, и работа партийных отделений, фракций в заксобраниях и Госдуме должна быть направлена именно на это.

"В рамках генсовета созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям нашего документа. Это позволит вести постоянный мониторинг исполнения народной программы и оперативно разрабатывать меры, направленные на её исполнение", — отметил Медведев.