НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведев: Народная программа ЕР определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет

По словам лидера "Единой России", главной целью партии является выполнение обязательств, которые заложены в документе.

4 декабря, 14:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Фото © Facebook / Дмитрий Медведев

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что народная программа партии определяет стратегию развития России на ближайшие пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕР в официальном телеграм-канале партии.

По словам лидера "Единой России", главной целью партии является выполнение обязательств, заложенных в документе, и работа партийных отделений, фракций в заксобраниях и Госдуме должна быть направлена именно на это.

"В рамках генсовета созданы специальные комиссии, которые соответствуют ключевым задачам и направлениям нашего документа. Это позволит вести постоянный мониторинг исполнения народной программы и оперативно разрабатывать меры, направленные на её исполнение", — отметил Медведев.

Путин назвал "Единую Россию" мощной и надёжной политической силой

Путин назвал "Единую Россию" мощной и надёжной политической силой

Ранее Медведев заявил, что единороссы работают с полной отдачей на благо людей. Председатель партии отметил, что члены политсилы не сдают позиций даже в условиях кризиса и делают всё, "чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1