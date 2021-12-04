Медведев назвал стратегический приоритет "Единой России"

"Единая Россия" считает стратегическим приоритетом вопрос обновления кадров. Об этом в ходе пленарного заседания третьего этапа XX съезда ЕР заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом. За прошедшие пять лет мы продолжили реформировать наши структуры, расширять форматы взаимодействия с избирателями. Всё это для того, чтобы они отвечали тем требованиям, которые предъявляют люди", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что любой партии, особенно находящейся у власти, нужны "энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — это действительно большая ответственность". Председатель ЕР напомнил об открытии высшей партийной школы и кадровом проекте "ПолитСтартап", придавшем "мощный импульс внутрипартийной конкуренции".

"За четыре года его реализации 3,5 тысячи участников стали депутатами разных уровней, из них 15 человек пополнили состав депутатов Государственной думы", — добавил Медведев.