Медведев назвал стратегический приоритет "Единой России"
Председатель партии подчеркнул, что в течение пяти лет политсила перестраивала свою структуру, чтобы отвечать требованиям избирателей.
Фото © Facebook / "Единая Россия"
"Единая Россия" считает стратегическим приоритетом вопрос обновления кадров. Об этом в ходе пленарного заседания третьего этапа XX съезда ЕР заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Единая Россия" фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом. За прошедшие пять лет мы продолжили реформировать наши структуры, расширять форматы взаимодействия с избирателями. Всё это для того, чтобы они отвечали тем требованиям, которые предъявляют люди", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что любой партии, особенно находящейся у власти, нужны "энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — это действительно большая ответственность". Председатель ЕР напомнил об открытии высшей партийной школы и кадровом проекте "ПолитСтартап", придавшем "мощный импульс внутрипартийной конкуренции".
"За четыре года его реализации 3,5 тысячи участников стали депутатами разных уровней, из них 15 человек пополнили состав депутатов Государственной думы", — добавил Медведев.
Ранее Лайф сообщал, что на съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике. В неё вошло 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.
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