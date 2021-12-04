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Медведев назвал стратегический приоритет "Единой России"

Председатель партии подчеркнул, что в течение пяти лет политсила перестраивала свою структуру, чтобы отвечать требованиям избирателей.

4 декабря, 14:01
<p>Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/UnitedRussiaParty/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a>"</p>

Фото © Facebook / "Единая Россия"

"Единая Россия" считает стратегическим приоритетом вопрос обновления кадров. Об этом в ходе пленарного заседания третьего этапа XX съезда ЕР заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом. За прошедшие пять лет мы продолжили реформировать наши структуры, расширять форматы взаимодействия с избирателями. Всё это для того, чтобы они отвечали тем требованиям, которые предъявляют люди", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что любой партии, особенно находящейся у власти, нужны "энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть частью правящей партии — это действительно большая ответственность". Председатель ЕР напомнил об открытии высшей партийной школы и кадровом проекте "ПолитСтартап", придавшем "мощный импульс внутрипартийной конкуренции".

"За четыре года его реализации 3,5 тысячи участников стали депутатами разных уровней, из них 15 человек пополнили состав депутатов Государственной думы", — добавил Медведев.

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Ранее Лайф сообщал, что на съезде "Единой России" обновили состав партийной комиссии по этике. В неё вошло 11 человек. Напомним, что основная их задача — следить за соблюдением членами ЕР этических норм, которые закреплены в уставе политсилы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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