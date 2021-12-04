"Единая Россия" создаст информационный ресурс для помощи родителям детей с инвалидностью

Как отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, данный проект позволит аккумулировать на одной площадке все необходимые сведения для родителей, воспитывающих ребят с особенностями развития.

"Единая Россия" создаст информационный ресурс, предоставляющий информацию для родителей, которые растят детей с особенностями развития. Об этом сообщила председатель комиссии президиума генерального совета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что проблема нехватки информирования по лечению и реабилитации детей-инвалидов обсуждалась ещё 1 декабря на приёме председателя партии Дмитрия Медведева. По её словам, тогда и возник вопрос, касающийся создания единого для всей страны ресурса.

"Благодаря этому приёму в партии будет новый проект, который позволит аккумулировать на одной цифровой площадке всю необходимую информацию для родителей, у которых есть дети с особенностями развития", — пояснила Кузнецова в ходе третьего этапа XX съезда ЕР.

Вместе с тем она отметила, что кроме основного состава комиссии по защите детства в партии были созданы ещё две структуры. Одна из них — это ревизионная комиссия, которая, как указала Кузнецова, проследит за тем, как реализуется выполнение народной программы в регионах.

"Также [мы создали] наблюдательный совет. И пригласили туда родительское сообщество. Потому что именно они — наши семьи с детьми — должны оценить эффективность программы. В ближайшее время нам предстоит встреча", — добавила вице-спикер Госдумы.