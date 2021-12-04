Минимум один человек погиб при извержении вулкана Семеру в Индонезии. Видео © Twitter / Hilmi28; hamidprovista

Как минимум один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру, расположенного в индонезийской провинции Восточная Ява. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что ещё 41 человек получил ожоги. Власти пояснили, что эвакуация людей из зоны бедствия затруднена из-за густого дыма. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что столбы плотного серого дыма поднимаются на сотни метров вверх, жители пытаются спастись бегством.