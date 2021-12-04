Захарова посоветовала американским СМИ переключить внимание с "агрессии России" на США
Вашингтон устраивает провокации у российской границы, сопровождая обвинительной риторикой в адрес Москвы, указала официальный представитель МИД РФ.
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Американской прессе следует переключить внимание на США вместо приписывания России неких агрессивных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации СМИ Соединённых Штатов о якобы значительном скоплении российских войск на границе с Украиной, в беседе с газетой "Коммерсант".
"Российские Вооружённые силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (от манёвров в акватории Чёрного моря до поставок вооружений на Украину. — Прим. Лайфа), американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США", — заявила Захарова.
По её словам, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины, чтобы потом переложить всю ответственность на Россию. Так, американская сторона устраивает провокации у российской границы, сопровождая обвинительной риторикой в адрес Москвы. Дипломат отметила, что это классическая западная тактика, хотя впечатляет масштаб наглости и вранья.
Ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив.
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