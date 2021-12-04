"Fan ID здесь тоже не поможет": Тренер ЦСКА Березуцкий поддержал акцию протеста фанатов на матче РПЛ
Болельщики покинули трибуны на 20-й минуте выездной встречи против "Крыльев Советов".
Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий. Фото © ПФК ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поддержал акцию протеста фанатов клуба во время матча 17-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов". Об этом сообщается на сайте красно-синих.
В знак протеста против массовых задержаний после предыдущего матча против "Зенита" фанатский сектор ЦСКА покинул трибуну на 20-й минуте. Также в первом тайме ушли со стадиона и часть болельщиков "Крыльев Советов".
"Как отношусь к акции фанатов ЦСКА? Это не могло не повлиять на подготовку к игре. Уточню, что я говорю за себя, а не за клуб: я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно было такое огромное количество людей задерживать после матча, причём в непонятных погодных условиях, в которых можно просто замёрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь фаеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже не поможет", — заявил Березуцкий.
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Во втором тайме матча против "Зенита", который состоялся в минувшее воскресенье, фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.
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