"Как отношусь к акции фанатов ЦСКА? Это не могло не повлиять на подготовку к игре. Уточню, что я говорю за себя, а не за клуб: я их поддерживаю. Не понимаю, зачем нужно было такое огромное количество людей задерживать после матча, причём в непонятных погодных условиях, в которых можно просто замёрзнуть. Понятно, что ни в коем случае нельзя жечь фаеры на игре. Если мы говорим, что какое-то время не работали камеры по каким-то причинам, то Fan ID здесь тоже не поможет", — заявил Березуцкий.