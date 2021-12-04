Три московских клуба могут временно закрыть из-за нарушений антиковидных мер
Так, на входах в заведения собирались толпы людей, не соблюдалась социальная дистанция, а также не выполнялись требования ношения масок.
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Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк, который рассказал журналистам о совместном с представителями Роспотребнадзора обследовании концертных площадок.
"При входе в указанные заведения были зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Администрация клубов будет вызвана в инспекцию", — сообщил Гжеляк.
Отметим, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. А в случае если был причинён вред здоровью человека, заведения должны будут заплатить сумму до миллиона рублей или закрыться на срок до 90 суток.
Ранее Лайф рассказывал, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить процесс введения системы QR-кодов на федеральном уровне. Академик считает, что нужно как можно быстрее разграничивать возможности общения привитых и непривитых. Вместе с тем он напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности.
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