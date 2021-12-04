Три московских клуба могут временно закрыть из-за нарушений антиковидных мер

Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк, который рассказал журналистам о совместном с представителями Роспотребнадзора обследовании концертных площадок.

"При входе в указанные заведения были зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Администрация клубов будет вызвана в инспекцию", — сообщил Гжеляк.

Отметим, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. А в случае если был причинён вред здоровью человека, заведения должны будут заплатить сумму до миллиона рублей или закрыться на срок до 90 суток.