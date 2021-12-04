НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

С трудностями также столкнулись жители Украины и Белоруссии. Большинство юзеров сообщают о проблемах с приложением, они не могут загрузить контент.

4 декабря, 14:49

Фото © Pixabay

Российские пользователи вечером 4 декабря начали массово жаловаться на сбои в работе соцсети "Инстаграм". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Кроме того, трудности также испытывают жители Белоруссии и Украины. Так, по данным на 17:06 мск, количество жалоб достигло 1167. При этом 54% пожаловавшихся заявили о проблемах с приложением, 25% — с веб-сайтом, а 21% испытали сложности с подключением к сервису.

Психотерапевт Нурдаев рассказал, как переписки в мессенджерах расшатывают психику

Психотерапевт Нурдаев рассказал, как переписки в мессенджерах расшатывают психику

По данным Downdetector, наиболее активно о неполадках сообщали юзеры в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

А накануне, 3 декабря, глобальный сбой произошёл в работе Telegram. Наибольшее число жалоб поступало из России, Украины и Белоруссии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1