Российские пользователи жалуются на сбои в работе Instagram
С трудностями также столкнулись жители Украины и Белоруссии. Большинство юзеров сообщают о проблемах с приложением, они не могут загрузить контент.
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Российские пользователи вечером 4 декабря начали массово жаловаться на сбои в работе соцсети "Инстаграм". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Кроме того, трудности также испытывают жители Белоруссии и Украины. Так, по данным на 17:06 мск, количество жалоб достигло 1167. При этом 54% пожаловавшихся заявили о проблемах с приложением, 25% — с веб-сайтом, а 21% испытали сложности с подключением к сервису.
По данным Downdetector, наиболее активно о неполадках сообщали юзеры в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
А накануне, 3 декабря, глобальный сбой произошёл в работе Telegram. Наибольшее число жалоб поступало из России, Украины и Белоруссии.
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