Российские пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

Российские пользователи вечером 4 декабря начали массово жаловаться на сбои в работе соцсети "Инстаграм". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Кроме того, трудности также испытывают жители Белоруссии и Украины. Так, по данным на 17:06 мск, количество жалоб достигло 1167. При этом 54% пожаловавшихся заявили о проблемах с приложением, 25% — с веб-сайтом, а 21% испытали сложности с подключением к сервису.