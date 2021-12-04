СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами
По сценарию нелегалы закидали силовиков снежками и пластиковыми бутылками. Как отметили в ведомстве, для выявления правонарушений в манёврах были задействованы "новейшие технические средства".
Скриншот © YouTube / СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео военных учений на границе с Белоруссией, где украинские солдаты отрабатывали противодействие возможному прорыву беженцев. Видео появилось на ютуб-канале ведомства.
"Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным", — говорится в сообщении СБУ.
На кадрах видно, что группа "нелегальных мигрантов" пытается прорваться на территорию Незалежной, кидая в силовиков снежки и пластиковые бутылки. В ходе манёвров спецназовцы также обнаружили и задержали "диверсантов" в заброшенном здании недалеко от границы.
Ранее Лайф сообщал, что Украина провела военные учения у границы с Крымом. В пресс-службе командования Объединённых сил ВС Украины отметили, что отрабатывали методы ведения боя с учётом опыта Донбасса.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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