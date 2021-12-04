СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео военных учений на границе с Белоруссией, где украинские солдаты отрабатывали противодействие возможному прорыву беженцев. Видео появилось на ютуб-канале ведомства.

"Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным", — говорится в сообщении СБУ.

На кадрах видно, что группа "нелегальных мигрантов" пытается прорваться на территорию Незалежной, кидая в силовиков снежки и пластиковые бутылки. В ходе манёвров спецназовцы также обнаружили и задержали "диверсантов" в заброшенном здании недалеко от границы.