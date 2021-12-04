Дурная привычка: Психолог назвал 10 вещей, за которые никогда не должно быть стыдно Избавление от навязчивого чувства стыда специалисты считают одним из главных решений на пути к счастливой жизни. 3 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Как быть счастливым и не попасть в психушку

Психолог Соломон Аш произвёл революцию в умах, проведя эксперимент среди студентов. Собрали несколько групп, куда помимо испытуемого вошли "подсадные утки". В тесте было простейших 18 вопросов, на 12 из которых "утки" отвечали заведомо неверно. Эксперимент был очным, так что подопытный слышал, какую дичь несли его коллеги. Аш надеялся доказать, что уверенный в своём ответе человек пойдёт против мнения большинства. Но вышло наоборот: отвечая, как велят совесть, воля и разум, студенты испытывали стресс. Самых крепких и принципиальных, тех, кто гнул свою линию, набралось 25%, остальные махнули рукой и пошли "за толпой". Данный феномен получил в науке название "Эффект Аша".

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Директор Института когнитивной терапии и исследований Джудит С. Бек, опираясь на результаты клинической практики, доказала , как губительно для человека авторитарное мнение на стадии формирования личности. Её пациентка Салли росла в условиях постоянной критики со стороны матери, когда же она поступила в колледж, там столкнулась с другими авторитетами, у каждого из них было своё мнение. Не зная, "кто прав и кто виноват", и не привыкнув отстаивать собственное мнение, Салли впала в тяжёлую депрессию. Эта ситуация стала классическим примером. Сегодня психологи предлагают не лезть в теоретические дебри, а просто выделить ряд вещей и поступков, за которые вам не должно быть стыдно. Прорабатывать свои проблемы никогда не поздно, выстраивать личные границы — необходимо.

Нужно тратить время на себя

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Британский психотерапевт Ричард Фейбс в одной из работ написал, что бремя ответственности за своих родителей, любимого человека и детей может делать человека несчастным, даже если он сам проявлял инициативу. При этом, по словам Фейбса, люди часто забывают, что ответственны и за себя — за своё личное пространство, счастье, восстановление внутренних ресурсов. Психолог заявил, что их не восстановить, если нон-стоп выполнять поручения других людей, жить чужой жизнью. Очень грустно, когда нет времени на своё хобби, обсуждение по-настоящему важных вещей, а не мелких дел, на прекрасное дуракаваляние, сериалы и игры, сон, наконец. Самоотверженность в режиме 24/7 приводит к эмоциональному выгоранию и депрессии. Тратить время на себя — не стыдно.

Не сразу отвечать в социальных сетях или на звонки

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Если это не касается какого-то важного вопроса, договорённости, ответа, от которого зависит судьба общего дела, если это не вопрос жизни и смерти, соцсети могут подождать. Исследования Медицинского университета в Питтсбурге так вообще нашли связь между частым использованием соцсетей и развитием депрессии. Чем больше времени человек проводит в виртуальном пространстве, тем больше он подвержен кибербуллингу (это в первую очередь касается школьников), размениванию себя по мелочам (когда приходится отвечать на любую глупость), а также интернет-зависимости.

Безобидный Интернет оборачивается ростом числа депрессий, и, по прогнозам учёных, к 2030 году основной причиной инвалидности станет тяжёлая депрессия. Не вините себя, если вы не ответили сразу (при условии, что речь не идёт о рабочих вопросах в урочное время).

Карьерные успехи

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Фразу, известную по "Крёстному отцу", — "Ничего личного, это просто бизнес” — приписывают криминальному бухгалтеру времён сухого закона Отто Берману и знаменитому гангстеру Аль Капоне. Кто бы её ни сказал первым, она абсолютно верна. Между работой и личными отношениями проходит чёткий водораздел. Все проблемы начинаются с того момента, когда эти понятия смешиваются. Вчерашние приятели становятся злейшими врагами, подружки злобно сплетничают за спиной, намекая, что более успешная подруга добилась всего "через постель". Но что бы люди там ни думали, это их проблемы.

Австрийский врач-психиатр Клаудия Магнуссон много лет назад опубликовала работу, в которой "моральный груз" за такие споры описывался как причина развития серьёзных психических расстройств. Она же поясняла своим пациентам, что "это не ваша головная боль и уж тем более не повод опускать глаза".

Жизнь родителей

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У кого-то родители успешные, чуткие, умные, понимающие. У кого-то — жестокие, отягощённые вредными привычками и претензиями к жизни, или просто люди с огромным количеством комплексов. Психолог Айзек Шульман ещё в 80-х записал несколько простых правил, которые помогут избавиться от чувства вины в таких случаях. Во-первых, родителей не выбирают и вам не за что стыдиться, если они оказались не подарок. Во-вторых, приведённые выше примеры — крайности, между которыми существует куча итераций.

Отец может быть успешным, даже выдающимся в своей области, но холодным к жене и детям. Нередкий тип — неудачник-добряк. Да, звёзд с неба не хватает, но зато зла никому не делает, шутит замечательно и готовит — пальчики оближешь. Даже это не суть. Главное — не должно быть чувства стыда за своих родителей в любом случае. Ни перед женой, ни перед соседями. И, разумеется, ни перед кем за это не нужно извиняться.

Одиночество

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"Ну что, а ты уже когда порадуешь нас успехами на любовном фронте?" Этот вопрос могут задать одинокому парню или девушке, затесавшимся на вечеринку, изобилующую супружескими парами, тридцатилетнему мужчине, пришедшему на юбилей к родственнику, наконец, застенчивому коллеге, зацикленному на компьютерах и своих хобби. Но здесь точно не за что стыдиться. Психотерапевт Натан Филипп из Мельбурнского университета успокоил одиночек ещё в 2018 году: многие предрассудки корнями уходят в те времена, когда без крепкой семьи действительно было не выжить. Он же отметил, что общество, в том числе родители, друзья и коллеги, не вправе давить на вас в данном вопросе. А вы совершенно не должны стыдиться того, что в личной жизни полный штиль.

Комплекс внешности

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Синдром самозванца может прорываться даже в сферы интимные. Французский психотерапевт Жак Арно однажды заключил, что вопросы в стиле: "Что она в нём нашла?! Ни кожи, ни рожи", "И что наш Ален Делон (Том Круз, Леонардо Ди Каприо) в ней нашёл? Ну доска же, серая мышка" — вполне нормальные, но произносятся теми, у кого и без таких вопросов куча комплексов. Арно не раз отмечал, что, если человек находится в браке в паре своей мечты, значит, любовь искренняя. Стыдиться за любимого человека, внешность которого подойдёт для модельной съёмки на обложку журнала, — значит, обрекать себя на страдания и комплексы.

Не похожий на тебя, не похожий на меня

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Во-первых, вам не должно быть стыдно за проявление эмоций. Непосредственность, сохранившаяся во взрослом человеке, это дар, а не порок. За чувствительность, ранимость, замкнутость людям часто достаётся с детства: "Не отбивайся от общества", "Ну что ты как девчонка". Или, напротив, когда порицается гиперактивность: "Его не заткнуть", "Это не ребёнок, а стихийное бедствие", "Вот посмотри, какой у Петровых Вася спокойный, не то что ты". Эти установки влияют на всю последующую жизнь. Но верно лишь одно: вы такой, какой есть, за это вам не должно быть стыдно. Сюда же можно добавить жизненные принципы и собственный стиль — тут вообще нужно гордиться, что они в принципе есть.

Мечты и стремления

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Психиатры часто говорят, что большая часть их клиентов — люди, на которых регулярно давит общество, а не спутники жизни. "Спустись с облаков на землю", "Тебе что, шестнадцать лет, чтобы мечтать о том, что вы с вашей провинциальной группой станете звёздами?", "Оценивай себя трезво — эта девушка не про тебя", "Прости, но стартап, который ты задумал, это же какой-то бред". Не слушайте, не извиняйтесь, не стыдитесь своих самых безумных идей.

Изобретатель обруча (хулахупа) Ричард Кнерр заработал миллионы на продаже куска пластмассы, идее шестиугольного принципа сот понадобилось сорок лет, чтобы лечь в основу современной мобильной связи, смайлики когда-то считали глупостью, а сегодня это неотъемлемая часть коммуникации. Без мечтаний и стремлений не было бы Николы Теслы, Эйнштейна, Стива Джобса, Илона Маска, наконец. Не стыдитесь — гордитесь! Как говорили наши предки, со стыда голова гинет.

Авторы Евгений Жуков