Налево от дома: Психолог раскрыл 10 признаков того, что мужчина завёл вторую семью Завести вторую семью — такое же самоубийство для мужчины, как война на два фронта для армии. Однако практика показывает, что многих это не пугает. 27 ноября, 21:40 Фото © Getty Images

Почему мужчины заводят вторую семью?

Если с любовницей формируется долговременная связь, это часто перерастает в неофициальный брак, который бьёт по всем участникам любовного многоугольника. Если вы — потенциальный "игрок", это заведомо проигрышная игра. Если вы супруга "игрока" и чувствуете что-то неладное, скорее всего, вам это не кажется. Семейный психолог Мишель Девани отмечает , что, если вовремя заметить проблему, можно избежать разрушительных последствий.

Тайное проявляется в мелочах

Разоблачение прочной связи на стороне — вопрос времени. Если мужчина богат и не лишён навыков конспиратора, он может какое-то время продержаться. Обеспечить обе семьи, отправить "вторую любовь" куда-нибудь на острова, чтобы там устраивать с ней рандеву, или снять для неё комфортабельную квартиру. Но материальный фактор не решает проблему, а лишь усугубляет её в случае малейшего нарушения равновесия в данной схеме. В первую очередь вылезают сложности психологического характера, и вот их донжуану не скрыть, как бы он ни старался. Это не миф, что женщины обладают "шестым чувством", они обязательно обнаружат подставу. Другое дело, как собрать доказательства.

Как понять, что мужчина тебя не любит?

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Изменение режима дня благоверного часто свидетельствует о связи на стороне. Неисправимая "сова" может вдруг стать "жаворонком", начать завтракать не дома, "задерживаться на работе", ссылаться на возросшие аппетиты начальства и упавшие на голову проекты. У него внезапно могут появиться "новые друзья по интересам", у него вдруг просыпается аппетит к гольфу или биллиарду, "а это, дорогая, мужское занятие, тебе будет там неинтересно". В запущенных случаях он периодически перестаёт ночевать дома — и это верный признак того, что любовь кончилась, а брак на грани развала.

Пароль на телефоне

Защищать таким образом домашние гаджеты — лишняя нагрузка на мозг, можно сказать — непродуктивное использование ресурса. Однако, если супруг и раньше пользовался паролями для учётных записей, можно листать дальше. Но если у него раньше не было такой привычки, а теперь он вдруг стал использовать блокировку смартфона и компьютера, это повод задуматься. Вполне возможно, что ему есть что скрывать, — переписку с кем-то очень для него важным, номера телефонов таинственной незнакомки. Тревожный звоночек, если мужчина перестал оставлять телефон где попало, как делают люди в расслабленной обстановке. Если прикрывает экран смартфона, вводя код (чтобы не пропалили). Если раньше открытая страничка в соцсети была частью привычного интерьера, а теперь вместо неё окошко входа, это тоже повод задуматься.

Психологические проблемы мужчины

Человек так устроен, что, каким бы циником он ни был, "тайны мадридского двора" разрушают его. Ему приходится прилагать больше усилий, чтобы не "путаться в показаниях", но рано или поздно он начинает говорить невпопад ("оговорки по Фрейду"). Перманентный стресс подобен чёрной дыре, которая вытягивает из него все соки. Если мужчина выглядит как выжатый лимон и ни успехи в работе, ни новые приобретения его не радуют, это повод вывести его на откровенный разговор. Некоторые представители "сильного пола", чтобы уйти от ответственности принять решение, уходят с головой в работу или эскапизм другого рода. Но, как правило, сор, хранимый в потайном шкафчике, в один "прекрасный день" вываливается, засыпая всех домочадцев с ног до головы.

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Психолог из Чикаго Мартин Фридман проанализировал поведение 80 пар и пришёл к выводу, что ещё одним "звоночком" человека, заимевшего вторую семью, может быть немотивированная агрессия. Если мужчина стал болезненно реагировать на ваши даже самые пустяковые замечания, причиной этому также может быть тотальное перенапряжение, вызванное "игрой на два фронта".

Резкая смена стиля

В "конфетно-букетный" период мужчина старается выглядеть "на все сто". Одевается с иголочки, насколько ему позволяет вкус и возможности, пользуется хорошим парфюмом, ходит в барбершопы, поддерживает физическую форму, цитирует философов и поэтов. Но, когда цель достигнута, все немного расслабляются, ведь "все же тут — свои, кого стесняться". Может быть, и есть такие люди, что днём и вечером выглядят как звёзды на фотосессии, но их, пожалуй, единицы. Верный признак возникшего проекта "Семья 2.0" у вашего мужчины — новый виток пристального внимания к собственной внешности, смена имиджа (причём на него вполне могла повлиять другая женщина, ведь, по статистике, большая часть мужчин, имеющих отношения на стороне, — люди ведомые).

Почему мужчины изменяют

Многие семьи рано или поздно скатываются в рутину бытовых отношений, особенно если браку много лет. И всё же, если мужчине дороги эти отношения, он будет прилагать какие-то усилия, чтобы внести какое-то разнообразие, кислород в вашу связь. Романтические вечера, прогулки, путешествия, новые совместные хобби, книги, фильмы. Много вещей, которые могут внести в жизнь новые краски. То есть речь идёт о естественной потребности. Если мужчина чувствует, что чего-то не хватает, он стремится это восполнить, компенсировать. Если он не проявляет в данном направлении инициативу, то, скорее всего, он бывает у кого-то на стороне и там есть разнообразие, кислород, который подпитывает его энергией.

Проблемы в интимной жизни

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Секс — наиболее уязвимая составляющая отношений и своего рода индикатор проблем. Если раньше он набрасывался на вас как голодный лев, а теперь ссылается на усталость, перегрузку на работе, головную боль, на нарушение потенции наконец, то возможно, что сексуальное удовлетворение он получает в другом месте. В другом доме. С другой женщиной. Психолог Эндрю Сайкс отмечает, что секс может быть как причиной, так и следствием наметившегося раскола и о романе с женщиной на стороне рано или поздно задумывается до половины состоящих в браке мужчин.

Внезапные ограничения в расходах

Вторая семья — безрассудная авантюра с точки зрения планирования бюджета. Нет такого мужчины, который бы мог заранее чётко очертить, сколько он потратит в месяц на свою женщину. Когда речь идёт о крепком, здоровом браке, со временем партнёры формируют правила этой игры, здраво оценивают свои потребности и возможности. Связь на стороне, где женщина претендует на что-то большее, чем роль любовницы, вносит в привычную схему хаос.

И мужчина, которому она вскружила голову, на первых порах точно не сможет ей перечить, удовлетворяя любые прихоти. Это неизбежно ударит по семейному бюджету, если он не магнат. Предложение перейти на раздельный бюджет, отказ купить новое платье или косметику, запрет на поход к косметологу или мастеру по маникюру ("Дорогая, мы сейчас не можем себе это позволить, потерпи"). Внезапно возникшие препоны такого рода могут сигнализировать не только о второй семье, но и о ребёнке на стороне. Американский семейный психолог Виктор Росински, много лет разбирающий проблемы в семейных отношениях, отмечает, что большинство мужчин забывают, что все расходы на вторую семью сохраняются в выписке по банковской карте. На этом их "ловят" ревнивые жёны.

Психотерапевты с многолетним опытом утверждают, что, если вдруг вы обнаружили два и более признака того, что мужчина с вами нечестен, не устраивайте скандал, а постарайтесь поговорить начистоту, он должен ответить на вопрос, в первую очередь себе, кто ему дороже — вы или та, другая женщина. Ведь это как раз тот случай, когда усидеть на двух стульях ну никак не получится. Исследования Института Брукингса показывают, что "качели" в браке очень негативно сказываются на детях, в том числе на их познавательных способностях.

Авторы Евгений Жуков