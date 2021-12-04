"Челси" проиграл "Вест Хэму" в лондонском дерби, прервав серию из 12 матчей без поражений

"Челси" проиграл "Вест Хэму" в лондонском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на арене "Лондон Стэдиум", завершилась со счётом 3:2 в пользу "молотобойцев".

Победный гол на 87-й минуте забил конголезский защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку. Также в составе хозяев отличились аргентинский хавбек Мануэль Лансини и английский форвард Джаррод Боуэн. У "Челси" ворота соперников поразили Тиагу Силва и Мейсон Маунт.

Для "Челси" поражение стало первым с сентября во всех турнирах. Беспроигрышная серия команды составила 12 матчей. Последний раз подопечные Томаса Тухеля уступали 29 сентября туринскому "Ювентусу" в Лиге чемпионов (0:1).

"Челси" с 33 очками сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" с 27 баллами идёт на четвёртой позиции.