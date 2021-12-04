"Челси" проиграл "Вест Хэму" в лондонском дерби, прервав серию из 12 матчей без поражений
Победный гол на 87-й минуте забил конголезский защитник "молотобойцев" Артур Масуаку.
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"Челси" проиграл "Вест Хэму" в лондонском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на арене "Лондон Стэдиум", завершилась со счётом 3:2 в пользу "молотобойцев".
Победный гол на 87-й минуте забил конголезский защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку. Также в составе хозяев отличились аргентинский хавбек Мануэль Лансини и английский форвард Джаррод Боуэн. У "Челси" ворота соперников поразили Тиагу Силва и Мейсон Маунт.
Для "Челси" поражение стало первым с сентября во всех турнирах. Беспроигрышная серия команды составила 12 матчей. Последний раз подопечные Томаса Тухеля уступали 29 сентября туринскому "Ювентусу" в Лиге чемпионов (0:1).
"Челси" с 33 очками сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Вест Хэм" с 27 баллами идёт на четвёртой позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 15-й тур
"Вест Хэм" – "Челси" — 3:2
Голы: Силва 29' (0:1), Лансини, с пенальти 40' (1:1), Маунт 45' (1:2), Боуэн 56' (2:2), Масуаку 87' (3:2)
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