Ротару развеяла слухи о своём здоровье после новостей о госпитализации
Певица опубликовала в "Инстаграме" небольшое стихотворение и пожелала подписчикам благополучия.
Фото © Instagram / sofiarotaru.official
Народная артистка СССР София Ротару вышла на связь и обратилась к поклонникам после сообщений о проблемах со здоровьем. Певица заверила, что с ней всё в порядке, и в преддверии Нового года пообещала в ближайшее время удивить фанатов.
"Идёт сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов! Желаю всем любви, добра и благополучия! Мечтайте, собирайте новые впечатления, и пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы!" — написала звезда в "Инстаграме".
Ранее Лайф выяснял, что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему. Новое видео с любимой народной артисткой не на шутку напугало всех, косвенно подтвердив то, о чём раньше боялись говорить.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады, а также актриса. В её репертуаре более пятисот композиций на двенадцати языках. Народная артистка Советского Союза, обладательница множества других титулов, регалий и наград. Муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Подробнее о биографии Ротару читайте на uznayvse.ru.
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