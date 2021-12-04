Ротару развеяла слухи о своём здоровье после новостей о госпитализации

Народная артистка СССР София Ротару вышла на связь и обратилась к поклонникам после сообщений о проблемах со здоровьем. Певица заверила, что с ней всё в порядке, и в преддверии Нового года пообещала в ближайшее время удивить фанатов.

"Идёт сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов! Желаю всем любви, добра и благополучия! Мечтайте, собирайте новые впечатления, и пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы!" — написала звезда в "Инстаграме".

Ранее Лайф выяснял, что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему. Новое видео с любимой народной артисткой не на шутку напугало всех, косвенно подтвердив то, о чём раньше боялись говорить.