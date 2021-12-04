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Ротару развеяла слухи о своём здоровье после новостей о госпитализации

Певица опубликовала в "Инстаграме" небольшое стихотворение и пожелала подписчикам благополучия.

4 декабря, 15:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXD59jHMeps/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sofiarotaru.official</a></p>

Фото © Instagram / sofiarotaru.official

Народная артистка СССР София Ротару вышла на связь и обратилась к поклонникам после сообщений о проблемах со здоровьем. Певица заверила, что с ней всё в порядке, и в преддверии Нового года пообещала в ближайшее время удивить фанатов.

"Идёт сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов! Желаю всем любви, добра и благополучия! Мечтайте, собирайте новые впечатления, и пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы!" написала звезда в "Инстаграме".

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София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады, а также актриса. В её репертуаре более пятисот композиций на двенадцати языках. Народная артистка Советского Союза, обладательница множества других титулов, регалий и наград. Муза Андрея Вознесенского, посвятившего певице стихотворение "Голос". Подробнее о биографии Ротару читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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