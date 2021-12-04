Эксперт Славнов раскрыл последствия новой транспортной стратегии для водителей

Новая транспортная стратегия, предлагаемая Минтрансом и предполагающая различные направления развития соответствующей системы с учётом экологических требований, на самом деле не такая страшная, как может показаться автовладельцам. Как отметил автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360", на самом деле машин с неэкологичными двигателями не так много, в основном это авто, произведённые до 1990 года.

В свою очередь, эколог, профессор Института прикладной экологии Павел Сухонин рассказал, что ещё десять лет назад была создана возможность переоборудовать двигатель, который бы выбрасывал в атмосферу меньше вредных веществ.

"Эта же разработка делает двигатель более долговечным. Он меньше ломается, меньше требует масла, уменьшается расход бензина. Но при любой попытке внедрения на крупные автопредприятия мы сталкиваемся с людьми, которые финансово заинтересованы в продаже масла, запчастей и прочего. И нас просят не ломать им бизнес", — рассказал эксперт.

При этом отмечается, что любую машину можно будет переоборудовать, добавив необходимые фильтры или переделав бензиновый двигатель в электрический. Кроме того, как заверил Сухонин, с шумом, на уровень которого также вводятся нормы, у автомобилистов не должно возникнуть проблем, поскольку все машины, вышедшие с заводов, сертифицированы и лицензированы.

Эксперты добавляют, что с электромобилями тоже не всё так просто, поскольку в России на данный момент недостаточно заправочных станций для них. По мнению автоэксперта, в первое время их будут строить меценаты и в итоге такие заправки окажутся платными, чтобы окупить их возведение. Эколог Сухонин, в свою очередь, добавил, что проблема электрокаров кроется и в недолговечности аккумулятора — сейчас они рассчитаны на 8–15 тысяч циклов зарядки. Однако в России, по его словам, есть двигатель, способный выдержать более 35 тысяч циклов зарядки, но этой разработке на дают выхода на рынок.

По мнению Сухонина, основными загрязнителями атмосферы являются далеко не автомобили, а промышленные предприятия. И при реализации новой стратегии вероятно появление ещё одной экологической проблемы — массовая утилизация транспорта может очень сильно загрязнять почву и подземные воды. Чтобы этого избежать, необходимо перейти на полную переработку отходов.