Эксперт Славнов раскрыл последствия новой транспортной стратегии для водителей
В свою очередь, эколог Сухонин рассказал, что ещё 10 лет назад была создана возможность переоборудовать двигатель, который бы делал меньше вредных выбросов в атмосферу.
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Новая транспортная стратегия, предлагаемая Минтрансом и предполагающая различные направления развития соответствующей системы с учётом экологических требований, на самом деле не такая страшная, как может показаться автовладельцам. Как отметил автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360", на самом деле машин с неэкологичными двигателями не так много, в основном это авто, произведённые до 1990 года.
В свою очередь, эколог, профессор Института прикладной экологии Павел Сухонин рассказал, что ещё десять лет назад была создана возможность переоборудовать двигатель, который бы выбрасывал в атмосферу меньше вредных веществ.
"Эта же разработка делает двигатель более долговечным. Он меньше ломается, меньше требует масла, уменьшается расход бензина. Но при любой попытке внедрения на крупные автопредприятия мы сталкиваемся с людьми, которые финансово заинтересованы в продаже масла, запчастей и прочего. И нас просят не ломать им бизнес", — рассказал эксперт.
При этом отмечается, что любую машину можно будет переоборудовать, добавив необходимые фильтры или переделав бензиновый двигатель в электрический. Кроме того, как заверил Сухонин, с шумом, на уровень которого также вводятся нормы, у автомобилистов не должно возникнуть проблем, поскольку все машины, вышедшие с заводов, сертифицированы и лицензированы.
Эксперты добавляют, что с электромобилями тоже не всё так просто, поскольку в России на данный момент недостаточно заправочных станций для них. По мнению автоэксперта, в первое время их будут строить меценаты и в итоге такие заправки окажутся платными, чтобы окупить их возведение. Эколог Сухонин, в свою очередь, добавил, что проблема электрокаров кроется и в недолговечности аккумулятора — сейчас они рассчитаны на 8–15 тысяч циклов зарядки. Однако в России, по его словам, есть двигатель, способный выдержать более 35 тысяч циклов зарядки, но этой разработке на дают выхода на рынок.
По мнению Сухонина, основными загрязнителями атмосферы являются далеко не автомобили, а промышленные предприятия. И при реализации новой стратегии вероятно появление ещё одной экологической проблемы — массовая утилизация транспорта может очень сильно загрязнять почву и подземные воды. Чтобы этого избежать, необходимо перейти на полную переработку отходов.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут ограничить использование неэкологичных автомобилей. По данным газеты "Коммерсант", кабмин рассматривает вариант, при котором появятся экозоны, куда запретят въезд таким машинам. Позже в Минтрасе заверили, что стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных авто. В ведомстве подчеркнули, что документ направлен на увеличение мобильности и качества жизни жителей России.
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