Церемония прощания с Ниной Ургант пройдёт в Александринском театре 8 декабря
Место захоронения народной артистки РСФСР пока не раскрывается. Известно, что похороны состоятся в тот же день.
Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Проводить народную артистку РСФСР Нину Ургант в последний путь собираются 8 декабря в Александринском театре, место захоронения пока не известно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры. РИА "Новости" отмечает, что похороны пройдут в тот же день.
"Прощание с Ниной Николаевной Ургант пройдёт 8 декабря в Александринском театре. О месте её захоронения пока сообщить не готовы", — уточнили в пресс-службе.
Ранее Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант. Телеведущий вспомнил, как в детстве проводил время с актрисой, называвшей его Ванятой.
Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова. Подробнее о биографии Нины Ургант читайте на сайте uznayvse.ru.
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