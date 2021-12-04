Церемония прощания с Ниной Ургант пройдёт в Александринском театре 8 декабря

Проводить народную артистку РСФСР Нину Ургант в последний путь собираются 8 декабря в Александринском театре, место захоронения пока не известно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры. РИА "Новости" отмечает, что похороны пройдут в тот же день.

"Прощание с Ниной Николаевной Ургант пройдёт 8 декабря в Александринском театре. О месте её захоронения пока сообщить не готовы", — уточнили в пресс-службе.