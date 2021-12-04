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Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Медали завоевали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

4 декабря, 15:34
<p>Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / FREDRIK SANDBERG</p>

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / FREDRIK SANDBERG

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Бронзовые награды выиграли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На финише они отстали от показавших лучший результат в гонке норвежцев на 45,9 секунды. Медаль стала первой для сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.

В итоге победителями стали Сиверт Баккен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Второе место с отставанием в 11,2 секунды заняли французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.

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Отметим, что до последнего огневого рубежа сборная России уверенно шла на второй позиции с хорошими шансами побороться за золото. При этом на заключительной стрельбе из положения стоя Латыпов заработал штрафной круг, который отбросил команду на третье место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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