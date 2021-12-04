Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Медали завоевали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / FREDRIK SANDBERG
Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.
Бронзовые награды выиграли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На финише они отстали от показавших лучший результат в гонке норвежцев на 45,9 секунды. Медаль стала первой для сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.
В итоге победителями стали Сиверт Баккен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Второе место с отставанием в 11,2 секунды заняли французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.
Отметим, что до последнего огневого рубежа сборная России уверенно шла на второй позиции с хорошими шансами побороться за золото. При этом на заключительной стрельбе из положения стоя Латыпов заработал штрафной круг, который отбросил команду на третье место.
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