Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Бронзовые награды выиграли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На финише они отстали от показавших лучший результат в гонке норвежцев на 45,9 секунды. Медаль стала первой для сборной России в нынешнем сезоне Кубка мира.

В итоге победителями стали Сиверт Баккен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шостад Кристиансен. Второе место с отставанием в 11,2 секунды заняли французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.