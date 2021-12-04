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Песков назвал дату переговоров Путина и Байдена

Телефонные переговоры президентов пройдут по защищённой видеосвязи. Сколько они продлятся, пока не понятно.

4 декабря, 15:48
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/sputnik_TR" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sputnik_TR</a></p>

Фото © Twitter / sputnik_TR

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщаются уже вечером во вторник, 7 декабря, подходящее для разговора время главы государств определят сами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Вечер. Президенты сами определят", сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности, глава США планирует заявить об обеспокоенности "военной активностью России" на украинской границе.

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Ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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