Песков назвал дату переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщаются уже вечером во вторник, 7 декабря, подходящее для разговора время главы государств определят сами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Вечер. Президенты сами определят", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, в частности, глава США планирует заявить об обеспокоенности "военной активностью России" на украинской границе.