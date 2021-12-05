Рублёв обыграл хорвата Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса

Первая партия вышла крайне напряжённой, однако Рублёв сумел взять подачу соперника и выиграл со счётом 6:4. Куда тяжелее пошла игра во втором сете, где дело дошло до тай-брейка. Впрочем, и в этот раз россиянин был сильнее — 7:6. Встреча продолжалась около полутора часов.