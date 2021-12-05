Рублёв обыграл хорвата Гойо и вывел сборную России вперёд в финале Кубка Дэвиса
Принести итоговую победу нашей команде может уже в следующей игре Даниил Медведев, который сразится с Марином Чиличем.
Фото © ТАСС / АР / Manu Fernandez
Теннисист Андрей Рублёв обыграл хорвата Борну Гойо в первом матче финала Кубка Дэвиса и вывел вперёд сборную России.
Первая партия вышла крайне напряжённой, однако Рублёв сумел взять подачу соперника и выиграл со счётом 6:4. Куда тяжелее пошла игра во втором сете, где дело дошло до тай-брейка. Впрочем, и в этот раз россиянин был сильнее — 7:6. Встреча продолжалась около полутора часов.
Стать победителями Кубка Дэвиса наша сборная может уже после следующего матча, в котором Даниил Медведев сразится с Марином Чиличем.
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