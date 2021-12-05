"Для нашего капитана Шамиля Тарпищева это был 100-й матч во главе национальной сборной в Кубке Дэвиса. Поздравляем Шамиля Анвяровича с юбилеем! И с очередной победой его сборной. Верим, что она далеко не последняя", — говорится в сообщении Федерации тенниса России.