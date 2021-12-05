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"С очередной победой!": Тарпищеву подарили торт в честь сотого матча под его руководством

Сборная России по теннису впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса.

5 декабря, 01:05

Тарпищеву подарили торт в честь сотого матча под его руководством. Видео © Instgram /
rustennis

Члены сборной команды подарили президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву торт. Подарок был преподнесён в честь сотого матча под его руководством.

"Для нашего капитана Шамиля Тарпищева это был 100-й матч во главе национальной сборной в Кубке Дэвиса. Поздравляем Шамиля Анвяровича с юбилеем! И с очередной победой его сборной. Верим, что она далеко не последняя", — говорится в сообщении Федерации тенниса России.

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А ранее Лайф рассказывал, что сборная России по теннису впервые за 14 лет вышла в финал Кубка Дэвиса. В решающем противостоянии соперником наших спортсменов будет команда Хорватии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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