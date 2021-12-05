"Нет депортации! Хотим в Европу!": Десятки беженцев устроили стихийный митинг в белорусском логистическом центре
Среди протестующих были даже маленькие дети. Акция проходила мирно, мигранты не покидали зоны временного пребывания.
Скриншот © Telegram / ATN_NEWS
Десятки беженцев устроили стихийный митинг в логистическом центре Брузги. Видео © Telegram / ATN_NEWS
Беженцы, которые сейчас находятся в белорусском логистическом центре Брузги, устроили стихийный митинг. Они выступают против отправки в Ирак и просят пропустить их на территорию Евросоюза.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS, видно, что на проходах и площадке возле стеллажей собралось несколько десятков человек. При этом среди митингующих есть даже маленькие дети. Протестная акция была мирной, беженцы не покидали зоны временного пребывания.
"Нет депортации! Мы хотим в Европу!" — в унисон скандировали собравшиеся.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей. Политик подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По словам Лукашенко, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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