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"Нет депортации! Хотим в Европу!": Десятки беженцев устроили стихийный митинг в белорусском логистическом центре

Среди протестующих были даже маленькие дети. Акция проходила мирно, мигранты не покидали зоны временного пребывания.

5 декабря, 16:39

Скриншот © Telegram / ATN_NEWS

Десятки беженцев устроили стихийный митинг в логистическом центре Брузги. Видео © Telegram / ATN_NEWS

Беженцы, которые сейчас находятся в белорусском логистическом центре Брузги, устроили стихийный митинг. Они выступают против отправки в Ирак и просят пропустить их на территорию Евросоюза.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS, видно, что на проходах и площадке возле стеллажей собралось несколько десятков человек. При этом среди митингующих есть даже маленькие дети. Протестная акция была мирной, беженцы не покидали зоны временного пребывания.

"Нет депортации! Мы хотим в Европу!" — в унисон скандировали собравшиеся.

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А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей. Политик подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По словам Лукашенко, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

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Восемь беженцев погибли на польской стороне границы с начала миграционного кризиса

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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