Десятки беженцев устроили стихийный митинг в логистическом центре Брузги. Видео © Telegram / ATN_NEWS

Беженцы, которые сейчас находятся в белорусском логистическом центре Брузги, устроили стихийный митинг. Они выступают против отправки в Ирак и просят пропустить их на территорию Евросоюза.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал ATN_NEWS, видно, что на проходах и площадке возле стеллажей собралось несколько десятков человек. При этом среди митингующих есть даже маленькие дети. Протестная акция была мирной, беженцы не покидали зоны временного пребывания.

"Нет депортации! Мы хотим в Европу!" — в унисон скандировали собравшиеся.