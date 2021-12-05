В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана"

Польское морское управление подтвердило, что российский сухогруз "Руслана" был задержан в Гданьском заливе Балтийского моря. Как указывается в сообщении на сайте ведомства, сейчас судно стоит на якорной стоянке.

"Инспектор Государственной портовой инспекции морского управления Гдыни при содействии офицеров пограничной службы проинспектировал судно. На его основании составлена нота о задержании судна", — говорится в записи.

Отмечается, что о случившемся управление уведомило полицию. Утверждается, что судно под российским флагом, следовавшее из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло обозначенный фарватер в ночь с 3 на 4 декабря и не отвечало на вызовы и звонки капитана порта. Управление уведомило морской Департамент пограничной охраны и попросило срочного вмешательства из-за риска посадки сухогруза на мель в районе Собешевского острова.

Прибывшие к судну офицеры Кашубской пограничной дивизии на борту проверили на трезвость экипаж и установили, что трое из них, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения.