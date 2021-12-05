Полузащитник сборной России появился на поле в середине второго тайма и сыграл чуть более 30 минут. За это время он успел выдать голевой пас на Виссама Бен Йеддера, который установил окончательный счёт в матче. В итоге монегаски одержали победу со счётом 4:0.