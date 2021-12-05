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Снова в полном порядке: Головин отметился голевой передачей в матче "Монако" против "Меца"

В последний раз наш соотечественник набирал баллы за результативность в конце ноября в Лиге Европы.

5 декабря, 16:01

Фото © ТАСС/ZUMA

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции против "Меца".

Полузащитник сборной России появился на поле в середине второго тайма и сыграл чуть более 30 минут. За это время он успел выдать голевой пас на Виссама Бен Йеддера, который установил окончательный счёт в матче. В итоге монегаски одержали победу со счётом 4:0.

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Добавим, что в последний раз Головин отмечался результативными действиями в конце ноября в матче Лиги Европы против "Реал Сосьедад".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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