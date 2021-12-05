Гол Фреда принёс "Манчестер Юнайтед" победу в первом матче под руководством Рангника
"Красные дьяволы" благодаря этому результату поднялись на шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 11 очков.
Фото © Twitter / Manchester United
"Манчестер Юнайтед" на своём поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 15-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0. Стоит отметить, что это была первая игра МЮ под руководством немца Ральфа Рангника.
Долгое время манкунианцы не могли забить, несмотря на огромное преимущество по игре. Прорвало "красных дьяволов" ближе к концу игры, когда Фред сумел пробить Гуайта и вывести "Юнайтед" вперёд. В итоге этот гол стал единственным в матче и принёс три очка подшефным Рангника.
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По итогам тура "Манчестер Юнайтед" обосновался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 24 очка. "Кристал Пэлас" же расположился на 12-м месте с 16 баллами после 15 матчей.
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