Гол Фреда принёс "Манчестер Юнайтед" победу в первом матче под руководством Рангника

"Манчестер Юнайтед" на своём поле обыграл "Кристал Пэлас" в матче 15-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0. Стоит отметить, что это была первая игра МЮ под руководством немца Ральфа Рангника.

Долгое время манкунианцы не могли забить, несмотря на огромное преимущество по игре. Прорвало "красных дьяволов" ближе к концу игры, когда Фред сумел пробить Гуайта и вывести "Юнайтед" вперёд. В итоге этот гол стал единственным в матче и принёс три очка подшефным Рангника.