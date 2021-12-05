"Мелочный менталитет": Ибрагимович рассказал, как из его зарплаты в МЮ вычли фунт из-за взятого в мини-баре сока
Он также заметил, что ему ежедневно нужно было показывать свои документы для того, чтобы попасть на тренировочную базу.
Фото © ТАСС / АР / Tim Ireland
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своей новой книге "Адреналин" вспомнил времена, когда он был игроком "Манчестер Юнайтед", и рассказал о "мелочном менталитете" британской команды.
"Все считают "Юнайтед" топ-клубом, одним из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне казалось так же. Но как только я оказался в нём, то обнаружил мелочный менталитет. Однажды, когда я был в отеле с командой перед одним из матчей, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар и взял себе фруктовый сок. Матч закончился. Мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я её не отслеживаю, как правило, делая это в конце года. Но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт", — заявил Ибрагимович.
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Сразу после этого он позвонил менеджеру команды и поинтересовался, шутка ли это, однако тот был абсолютно серьёзен и заявил, что если Ибрагимович хочет что-то взять в мини-баре, то должен за это заплатить. Кроме того, он вспомнил, как ежедневно ему приходилось показывать свои документы для того, чтобы попасть на тренировочную базу манкунианцев.
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