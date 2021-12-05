НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Мелочный менталитет": Ибрагимович рассказал, как из его зарплаты в МЮ вычли фунт из-за взятого в мини-баре сока

Он также заметил, что ему ежедневно нужно было показывать свои документы для того, чтобы попасть на тренировочную базу.

5 декабря, 11:57

Фото © ТАСС / АР / Tim Ireland

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своей новой книге "Адреналин" вспомнил времена, когда он был игроком "Манчестер Юнайтед", и рассказал о "мелочном менталитете" британской команды.

"Все считают "Юнайтед" топ-клубом, одним из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне казалось так же. Но как только я оказался в нём, то обнаружил мелочный менталитет. Однажды, когда я был в отеле с командой перед одним из матчей, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар и взял себе фруктовый сок. Матч закончился. Мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я её не отслеживаю, как правило, делая это в конце года. Но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт", — заявил Ибрагимович.

"Нельзя столько пропускать": Бывший босс "Локомотива" Рангник рассказал о первых шагах на посту тренера МЮ

"Нельзя столько пропускать": Бывший босс "Локомотива" Рангник рассказал о первых шагах на посту тренера МЮ

Сразу после этого он позвонил менеджеру команды и поинтересовался, шутка ли это, однако тот был абсолютно серьёзен и заявил, что если Ибрагимович хочет что-то взять в мини-баре, то должен за это заплатить. Кроме того, он вспомнил, как ежедневно ему приходилось показывать свои документы для того, чтобы попасть на тренировочную базу манкунианцев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1