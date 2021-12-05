"Все считают "Юнайтед" топ-клубом, одним из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне казалось так же. Но как только я оказался в нём, то обнаружил мелочный менталитет. Однажды, когда я был в отеле с командой перед одним из матчей, мне захотелось пить. Я открыл мини-бар и взял себе фруктовый сок. Матч закончился. Мы поехали домой. Через какое-то время мне пришла зарплата. Обычно я её не отслеживаю, как правило, делая это в конце года. Но в тот раз, не знаю почему, но мне стало любопытно, и я понял, что из зарплаты вычли один фунт", — заявил Ибрагимович.