Путин поприветствовал участников и гостей турнира по самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного турнира по самбо "Кубок Союзного государства РФ и Белоруссии", который проходит в Сочи. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

"Эти состязания прочно вошли в календарь наиболее значимых спортивных, общественных мероприятий Союзного государства и каждый год объединяют на своей площадке лучших самбистов из разных стран и их преданных болельщиков", — говорится в телеграмме.

Лидер РФ подчеркнул важность того, что на турнир в качестве почётных гостей приглашают и ветеранов спорта, помимо самих участников. Они проводят мастер-классы, рассказывают юному поколению об истории и традициях самбо — одного из зрелищных и динамичных видов единоборств.

Президент поблагодарил организаторов за проделанную работу и творческий, неформальный подход к популяризации самбо. "Уверен, что Кубок Союзного государства России и Белоруссии пройдёт на высоком уровне и порадует множеством ярких, бескомпромиссных поединков", — отметил Путин, пожелав всем успехов и удачи.