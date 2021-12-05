"Дешёвый фейк": Депутат Слуцкий разнёс газету Bild за публикацию со "схемой вторжения" РФ на Украину

Как подчеркнул парламентарий, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли Москвы как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.

Опубликованная в газете Bild "схема вторжения" России на Украину выглядит как дешёвый фейк. Такое мнение выразил глава Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, комментируя резонансную статью издания.

"Дешёвый фейк подаётся с серьёзным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее", — написал Слуцкий у себя в телеграм-канале, отметив, что антироссийская истерия уже раскручена на полную катушку.

Карта предполагаемого "вторжения" России на Украину. © Bild

Он добавил, что с помощью подобных публикаций "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли РФ как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.