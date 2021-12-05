"Дешёвый фейк": Депутат Слуцкий разнёс газету Bild за публикацию со "схемой вторжения" РФ на Украину
Как подчеркнул парламентарий, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли Москвы как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.
Опубликованная в газете Bild "схема вторжения" России на Украину выглядит как дешёвый фейк. Такое мнение выразил глава Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, комментируя резонансную статью издания.
"Дешёвый фейк подаётся с серьёзным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее", — написал Слуцкий у себя в телеграм-канале, отметив, что антироссийская истерия уже раскручена на полную катушку.
Карта предполагаемого "вторжения" России на Украину. © Bild
Он добавил, что с помощью подобных публикаций "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли РФ как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.
Лайф напоминает, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
До этого президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Американский лидер отметил, что рассматривает наиболее комплексный и обстоятельный ряд инициатив. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Леонид Слуцкий. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин