В России появится цифровая система отслеживания опасных инфекций
Кроме того, с помощью разработки можно будет спрогнозировать потенциальное развитие эпидобстановки. Формировать и вести платформу поручено специалистам Роспотребнадзора.
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В России разработают информационную базу данных санитарно-эпидемиологического характера. Положения проекта, который станет частью так называемого санитарного щита, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Уточняется, что база данных поможет не только информировать Правительство РФ о серьёзных заболеваниях, но и обеспечивать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Более того, с помощью разработки также можно будет спрогнозировать потенциальное развитие опасной ситуации.
Отвечать за формирование и ведение новой цифровой системы поручено Роспотребнадзору.
Напомним, о необходимости формирования мощного "санитарного щита" говорил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Позже о начале реализации проекта заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Программа предусматривает создание к 2030 году 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Предполагается, что там смогут определить любой опасный вирус за 24 часа, а экспресс-диагностика известных вирусов составит час.
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