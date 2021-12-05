В России появится цифровая система отслеживания опасных инфекций

В России разработают информационную базу данных санитарно-эпидемиологического характера. Положения проекта, который станет частью так называемого санитарного щита, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Уточняется, что база данных поможет не только информировать Правительство РФ о серьёзных заболеваниях, но и обеспечивать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Более того, с помощью разработки также можно будет спрогнозировать потенциальное развитие опасной ситуации.

Отвечать за формирование и ведение новой цифровой системы поручено Роспотребнадзору.