Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту за нарушение границы вертолётом
В ведомстве привели факты уклонения Незалежной от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности.
Скриншот видео © Telegram / ГПК Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе при Посольстве Украины в республике ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной границы в воздушном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идёт о нарушении границы Белоруссии украинским вертолётом Ми-8 в районе Новой Рудни, допущенном 4 декабря. "Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", — говорится в релизе.
В Минобороны привели факты уклонения Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. Также военному атташе указали на проведение многочисленных учений возле белорусской границы подразделениями ВСУ, сопровождаемых обвинительной риторикой в адрес Минска.
"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — заключили в ведомстве.
Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 4 декабря во время проведения Незалежной учений на границе с республикой. Позднее Госпогранкомитет Белоруссии показал кадры нарушения границы украинским вертолётом.
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