Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту за нарушение границы вертолётом

Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе при Посольстве Украины в республике ноту протеста из-за участившихся нарушений украинской стороной границы в воздушном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, речь идёт о нарушении границы Белоруссии украинским вертолётом Ми-8 в районе Новой Рудни, допущенном 4 декабря. "Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", — говорится в релизе.

В Минобороны привели факты уклонения Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. Также военному атташе указали на проведение многочисленных учений возле белорусской границы подразделениями ВСУ, сопровождаемых обвинительной риторикой в адрес Минска.