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Подмосковный школьник стал миллионным участником движения "Юнармия"

Молодёжное военно-патриотическое движение появилось в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Так, школьники по всей стране участвуют в военно-спортивных играх, несут вахты памяти и сдают нормы ГТО.

5 декабря, 10:52

Фото © VK / un.armia / Милана Тоцкая

В молодёжное движение "Юнармия" вступил миллионный участник. Торжественный приём в ряды всероссийского движения прошёл в музейном комплексе "Дорога памяти" в подмосковной Кубинке.

Как сообщает РИА "Новости", новобранцем оказался школьник из Подольска Арсений Бабашов. Клятву он дал в присутствии замминистра обороны РФ Геннадия Жидко.

"Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны РФ Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", — отметил замглавы ведомства на церемонии, пожелав миллионному юнармейцу успехов на службе Родине.

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Бабашов в ответ поблагодарил Жидко и пообещал с честью и гордостью нести новое звание.

Напомним, молодёжное военно-патриотическое движение появилось в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Собственные отделения у "Юнармии" сегодня есть уже во всех регионах России. Сотни тысяч школьников участвуют в военно-спортивных играх, несут вахты памяти, а также сдают нормативы ГТО.

Юнармия — это по-взрослому

Юнармия — это по-взрослому

Ранее сообщалось, что более 32 тысяч российских военных, включая участников "Юнармии", написали географический диктант. Ежегодная международная акция была создана по инициативе Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина в 2015 году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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