Подмосковный школьник стал миллионным участником движения "Юнармия"

В молодёжное движение "Юнармия" вступил миллионный участник. Торжественный приём в ряды всероссийского движения прошёл в музейном комплексе "Дорога памяти" в подмосковной Кубинке.

Как сообщает РИА "Новости", новобранцем оказался школьник из Подольска Арсений Бабашов. Клятву он дал в присутствии замминистра обороны РФ Геннадия Жидко.

"Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны РФ Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", — отметил замглавы ведомства на церемонии, пожелав миллионному юнармейцу успехов на службе Родине.

Бабашов в ответ поблагодарил Жидко и пообещал с честью и гордостью нести новое звание.

Напомним, молодёжное военно-патриотическое движение появилось в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Собственные отделения у "Юнармии" сегодня есть уже во всех регионах России. Сотни тысяч школьников участвуют в военно-спортивных играх, несут вахты памяти, а также сдают нормативы ГТО.