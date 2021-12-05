Подмосковный школьник стал миллионным участником движения "Юнармия"
Молодёжное военно-патриотическое движение появилось в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Так, школьники по всей стране участвуют в военно-спортивных играх, несут вахты памяти и сдают нормы ГТО.
Фото © VK / un.armia / Милана Тоцкая
В молодёжное движение "Юнармия" вступил миллионный участник. Торжественный приём в ряды всероссийского движения прошёл в музейном комплексе "Дорога памяти" в подмосковной Кубинке.
Как сообщает РИА "Новости", новобранцем оказался школьник из Подольска Арсений Бабашов. Клятву он дал в присутствии замминистра обороны РФ Геннадия Жидко.
"Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны РФ Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", — отметил замглавы ведомства на церемонии, пожелав миллионному юнармейцу успехов на службе Родине.
Бабашов в ответ поблагодарил Жидко и пообещал с честью и гордостью нести новое звание.
Напомним, молодёжное военно-патриотическое движение появилось в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Собственные отделения у "Юнармии" сегодня есть уже во всех регионах России. Сотни тысяч школьников участвуют в военно-спортивных играх, несут вахты памяти, а также сдают нормативы ГТО.
Ранее сообщалось, что более 32 тысяч российских военных, включая участников "Юнармии", написали географический диктант. Ежегодная международная акция была создана по инициативе Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина в 2015 году.
Лента новостей
Ушаков сообщил об отсутствии договорённостей о проведении личной встречи Путина и Байдена
сегодня в 10:45
Боррель сообщил о работе Евросоюза над предотвращением кризиса вокруг ситуации на Украине
сегодня в 10:41
Делал вид, что он ни при чём: В Дагестане задержан водитель, "прокативший" сотрудника ДПС на капоте "жигулей"
сегодня в 10:31
Комментариев: 0