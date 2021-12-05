Ушаков сообщил об отсутствии договорённостей о проведении личной встречи Путина и Байдена

Москва и Вашингтон пока не договорились об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая может последовать за предстоящим видеозвонком. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Пока не договорились ещё", — ответил Ушаков на вопрос, ожидается ли вскоре после телемоста общение двух лидеров вживую.

На вопрос о том, возможно ли обсудить в онлайне сложнейшие темы, Ушаков отрезал: "Легко! А почему нельзя?"

Напомним, что Белый дом готовится к переговорам президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность.