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Боррель сообщил о работе Евросоюза над предотвращением кризиса вокруг ситуации на Украине

На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС заверит в "твёрдой поддержке" Незалежной.

5 декабря, 10:41

Фото © Shutterstock

Евросоюз занимается работой по предотвращению кризиса вокруг ситуации на границе Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твёрдо стоять за Украину. На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС подчеркнёт твёрдую поддержку Украины", — уточнил испанец.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

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Отметим, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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