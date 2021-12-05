Боррель сообщил о работе Евросоюза над предотвращением кризиса вокруг ситуации на Украине

Евросоюз занимается работой по предотвращению кризиса вокруг ситуации на границе Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твёрдо стоять за Украину. На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС подчеркнёт твёрдую поддержку Украины", — уточнил испанец.