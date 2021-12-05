Боррель сообщил о работе Евросоюза над предотвращением кризиса вокруг ситуации на Украине
На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС заверит в "твёрдой поддержке" Незалежной.
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Евросоюз занимается работой по предотвращению кризиса вокруг ситуации на границе Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.
"Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твёрдо стоять за Украину. На следующей неделе в Брюсселе пройдёт встреча со странами "Восточного партнёрства", во время которой ЕС подчеркнёт твёрдую поддержку Украины", — уточнил испанец.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Отметим, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
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